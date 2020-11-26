بالوثيقة.. الكربولي يوجه سؤال شفاهي الى الكاظمي بشأن تأخير الغاء محضر الاوقاف

2020/11/26 | 16:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، سؤال شفاهي الى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن تأخير الغاء محضر الاوقاف المريب وتاخير رئاسة الوقف السني.

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