الثلوج تقطع طريقاً حيويا بين محافظتين عراقيتين (صور)

2020/11/26 | 16:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كردستان، الخميس، خروج طريق رانية – جومان الرابط بين محافظتي أربيل والسليمانية عن الخدمة بسبب تساقط الثلوج بكميات كبيرة.



وقالت الهيئة في بيان مقتضب، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الثلوج بدأت تتساقط في منطقة ورتي، ومن الأفضل عدم سلك طريق رانية – جومان من قبل سائقي العجلات لخطورة القيادة في المنطقة بسبب الثلوج، وتجنب حصول الحوادث المرورية".

وتشير التنبؤات الجوية، الخميس، إلى تأثر البلاد بموجة باردة منتصف الاسبوع المقبل مع تحول الرياح الى الاتجاه الشمالي الغربي.

وقال المتنبئ الجوي الأقدم صادق عطية في توضيح تابعه "ناس"، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الاجواء غير مستقرة اعتبارا من ساعات نهار او بعد ظهر يوم الجمعة لغاية ليل الاحد".

وأشار إلى ان "مدن وسط وجنوب العراق والفرات من ديالى وصلاح الدين مرورا بالعاصمة بغداد نحو مدن الفرات الاوسط ثم الجنوب، وفي مناطق متفرقة منها ستتعرض الى هطول زخات امطار رعدية تمتاز بالغزارة على فترات لذلك فأن طفح الشوارع وارد ، والسيول على حدود العراق جهة واسط وديالى وشمال ميسان ايضا واردة".

واضاف عطية، أن " مدن شمال البلاد ستتعرض لهطول خفيف الى معتدل طوال الفترة من الجمعة لغاية ليل الاحد الاثنين في مناطق متفرقة منها وفرص هطول الثلوج متوقعة في المناطق الجبلية".

وتابع، "مناطق الانبار وبعض مناطق نينوئ هي الاقل امطارا".

ونصح الراصد الجوي "بتجنب السفر والنشاطات الاخرى خلال الفترة اعلاه برا وبحرا".

من جهتها نشرت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي تقرير بالحالة الجوية وكمية الترسبات المائية في محطات البلاد:

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