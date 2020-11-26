محتجو الناصرية يقطعون جسر رئيسيا للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين

2020/11/26 | 16:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقدم عشرات المحتجين، الخميس، على قطع أحد الجسور الرئيسية في مدينة الناصرية جنوبي العراق، للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خلال احتجاجات العام الماضي.

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