الخارجية تعلق على اجراءات الإمارات بشأن إيقاف سمات الدخول للعراقيين

2020/11/26 | 17:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الخارجية، الخميس، أنها لم تبلغ رسميا بإجراءات الإمارات الخاصة بإيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين.





وقال المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيان تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة لم تبلغ رسميا بإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يخص إيقاف منح سمات الدخول للمواطنين العراقيين".

وأضاف أن "قائمة إيقاف سمات الدخول ضمت مجموعة دول من بينها العراق"، مشيرا الى ان "الوزارة تتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية، وان وزير الخارجية وجه سفارة جمهورية العراق في أبوظبي بمتابعة الأمر".

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