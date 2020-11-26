علي حاتم: لست مصاباً بكورونا.. لا اعلم سبب حجري في البحرين

2020/11/26 | 17:08 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اكد لاعب المنتخب الوطني بكرة السلة، علي حاتم، انه ليس مصاباً بفيروس كورونا ليتم حجره في البحرين.

وقال حاتم لـ /المعلومة/ ان “وضعي الصحي ممتاز جدً ولا توجد لدي اعراض باصابتي بفيروس كورونا”.

واوضح بالقول، “لا اعلم سبب حجري ومعاملتي بهذه الطريقة، السلطات هنا منعوني من اجراء فحوص جديدي واصروا على حجري”.

يذكر ان المنتخب الوطني سيواجه البحرين بالتصفيات الاسيوية غداً الجمعة.



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