اقتصاد المكسيك ينمو بأسرع وتيرة بـ3 عقود خلال الربع الثالث

2020/11/26 | 17:11 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: نما اقتصاد المكسيك بأسرع وتيرة في ثلاثة عقود على الأقل خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدعم الارتفاع في قطاع التصنيع.

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