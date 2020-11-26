نائب يستبعد تطبيع العراق مع إسرائيل لأسباب قانونية: المخالفون سيعدمون

2020/11/26 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أكد عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، حنين قدو، اليوم الخميس، أن العراق لن يكون جزءا من مشروع التطبيع مع إسرائيل، وذلك تعقيبا على تصريح وزير الخارجية، فؤاد حسين، بعدم عرض مسألة التطبيع مع إسرائيل على العراق.

وقال حنين قدو، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التطبيع مع الكيان الصيهوني لن يكون يوما جزءا من ثقافتنا ومبادئنا وأفكارنا، وبالتالي لن تكون الدولة العراقية جزءا من مشروع التطبيع الذي انساقت خلفه اغلب الدول العربية".

وأضاف قدو، أن "قانون العقوبات العراقي والدستور يمنع التخابر والتعاون قطعيا مع الكيان الصهيوني، ومن يثبت تورطه بذلك تصل عقوبته إلى الإعدام"، مبينا انه "على المستوى السياسي والشعبي هناك رفض كامل لأي علاقة مع إسرائيل، سواء كان سياسيا أو اقتصاديا".

وأكد عضو تحالف الفتح في البرلمان، أن "العراق ثابت على موقفه بشأن القضية الفلسطينية ويعطي أولوية واهتمام كبير لهذه القضية وحقوق أهلها".

واكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في وقت سابق من اليوم الخميس، انه لم يعرض على العراق مسألة التطبيع مع اسرائيل، مؤكدا ان العراق داعم للقضية الفلسطينية.

وأوضح حسين بحسب موقع "سبوتنيك"، أن زيارته إلى "موسكو جاءت بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف".

ونفى وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طرح مسألة التطبيع مع إسرائيل، وقال ان "المجتمع العراقي يختلف عن بعض المجتمعات الأخرى بالنسبة للقضية الفلسطينية.



في الواقع إن المسألة الفلسطينية ليست فقط جزءا من السياسة الخارجية، بل أيضا جزء من السياسة الداخلية لأنها ترتبط بالمجتمع العراقي ولأسباب مختلفة".

وأضاف، أن "القضية الفلسطينية ليست جزءا من السياسة الخارجية العراقية فقط بل جزء من السياسة الداخلية وتجد الدعم من المجتمع العراقي".

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