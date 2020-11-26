عضو بالاستثمار النيابية: حصة أربيل لوحدها 4 مليارات دولار كل عام والبصرة مليار فقط!

وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد أرسل الأربعاء الماضي، رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي طالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5– 6 – 7 – 10).وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، في بيان رسمي، إن "إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات".وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم
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