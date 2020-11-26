عضو بالاستثمار النيابية: حصة أربيل لوحدها 4 مليارات دولار كل عام والبصرة مليار فقط!

2020/11/26 | 17:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادقال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب فلاح عبد الكريم الخفاجي، ان محافظة اربيل لوحدها تأخذ حوالي 4 مليارات دولار من خزينة الدولة كل عام، فيما اشار الى ان حصة محافظة البصرة لا تتجاوز المليار دولار.واضاف في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "حصة كردستان كانت 14 بالمئة من الموازنة العامة، ثم اصبحت 17 بالمئة، يضاف الى الاموال الذي تحصل عليه من بيعه للنفط وواردات السياحة والتجارة، والضرائب وواردات الكمارك الحدودية وهي بالمليارات".وتابع ان "محافظة اربيل لوحدها تحصل الى 3 الى 4 مليار دولار، كل عام من خزينة الدولة، بينما تحصل البصرة وهي مصدر اقتصاد العراق على مليار دولار او اكثر منه بقليل".واشار الى ان "ما يحصل عليه اقليم كردستان مبالغ مالية بارقام تفوق الخيال، لذلك نلاحظ هناك حركة للعمران فيها، فهما بلغت نسبة العبث بالمال يبقى هناك ما يصرف للبنى التحتية واعمار المناطق".

وكان مجلس وزراء إقليم كردستان، قد أرسل الأربعاء الماضي، رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي طالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5– 6 – 7 – 10).وقال رئيس مجلس وزراء الإقليم، مسرور بارزاني، في بيان رسمي، إن "إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات".وطالب مجلس الوزراء الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم

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