لجنة نيابية ترفض بيع النفط بعقود طويلة الأجل وتحدد إيرادات بديلة ومتاحة

2020/11/26 | 17:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد رفضت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية، مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط بعقود طويلة الاجل وبالأسعار المنخفضة، فيما حددت إيرادات بديلة ومتاحة.وقال رئيس اللجنة النائب حازم الخالدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “نرفض بشدة مساعي الحكومة العراقية لبيع النفط العراقي بعقود طويلة الأجل لسنوات قادمة بالأسعار الحالية …

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