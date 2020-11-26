اللجنة القانونية تخاطب رئاسة البرلمان لإحالة قانون الجرائم المعلوماتية إليها

2020/11/26 | 17:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عقدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة محمد الغزي نائب رئيس اللجنة، لمناقشة عددا من مقترحات ومشاريع القوانين المدرجة على جدول اعمالها، فيما قرر مخاطبة رئاسة مجلس النواب لإحالة قانون الجرائم المعلوماتية إليها.وذكر بيان للجنة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الاجتماع ناقش قانون الجرائم المعلوماتية، وقدمت اللجنة ملاحظاتها ومقترحاتها …

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