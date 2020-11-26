ملا طلال يعلن إستقالته من منصبه كمتحدث باسم رئيس الوزراء

2020/11/26 | 17:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن “أحمد ملا طلال”، اليوم الخميس، إستقالته من منصبه كمتحدث باسم رئيس مجلس الوزراء العراقي.وقال ملا طلال في تغريدة عبر “تويتر” تابعه “النور نيوز”، “كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ بمعيّةِ فريقٍ جريءٍ متحمّسٍ مخلص، له فهمَه للواقع، فكانَ فَهمي مُغايرًا”.

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