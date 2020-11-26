وزير الصناعة : افتتاح معمل البتروكيمياويات في البصرة مطلع العام المقبل

2020/11/26 | 17:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن وزير الصناعة منهل عزيز الخباز ان افتتاح معمل البتروكيمياويات في البصرة سيتم مطلع العام المقبل .وقال الخباز خلال زيارته الى محافظة البصرة ، اليوم الخميس، انه" تم انجاز مشروع التأهيل بشكل كامل من قبل أقسام الشركة الهندسية والفنية.واوضح :" ان الشركة باشرت التشغيل التجريبي للمعامل الانتاجية واللوجستية وصولا الى 40% من مراحل التشغيل ".واكد :" ان معامل الشركة قادرة على توفير احتياجات البلاد من منتوجات الحبيبات البلاستيكية واطئة الكثافة والأغطية الزراعية ؛ ما سيوفر مبالغ من العملة الصعبة التي كانت تذهب لاستيراد تلك المنتوجات من البلدان الاجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للمواطنين العاطلين في البصرة فضلا عن تشغيل آخرين بالسوق المحلية والصناعية"./انتهى9

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