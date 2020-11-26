إنتر ميلان يعاقب فيدال

2020/11/26 | 17:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة – واع

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية ان إدارة إنتر ميلان تنوي توقيع عقوبة على لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، بعد طرده أمام ريال مدريد، أمس الأربعاء، في الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتلقى فيدال بطاقة حمراء في الدقيقة 33 من الشوط الأول، عندما كان إنتر متأخرًا في النتيجة بهدف دون رد، قبل أن يخسر بنتيجة 2-0".

وبحسب الصحيفة فإن إنتر سيوقع عقوبة مالية كبيرة على فيدال بعدما تسبب في وضع الفريق في موقف صعب ضد ريال مدريد".

وسقط فيدال داخل منطقة جزاء ريال مدريد، مطالبًا بركلة جزاء، لكن الحكم منحه بطاقة صفراء بداعي التمثيل، قبل أن يمنحه الثانية في نفس الدقيقة بداعي الاعتراض".

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