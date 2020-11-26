تسريب بعض ما جَرَى بين بن سلمان ونتانياهو بحضور بومبيو

2020/11/26 | 17:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب/ د.اسماعيل النجار ♦️ المعلومات خاصة جداً ودقيقة جداً من داخل المملكة ♦️ اللقاء الثالث من نَوعه بين محمد بن سلمان ونتانياهو في مدينَة نيوم على سواحل شمال غرب المملكة حيث أكَدَت معلومات موثوقة بأن مسؤولين أمنيين إسرائيليين وسعوديين يتخذون من المكان نقطة إلتقاء دائمة فيما بينهم للبحث والتنسيق في كل القضايا التي تخص […]

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