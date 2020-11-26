رئاسة البرلمان تخاطب لجنة تعديل الدستور: عام على تشكيل اللجنة دون نتائج!

2020/11/26 | 17:30 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وجّه النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، الخميس، بإنهاء أعمال اللجنة المؤقتة لاقتراح التعديلات الدستورية.



وذكر بيان لمكتب الحداد الإعلامي، تلقى "ناس " نسخة منه، (26 تشرين الثاني 2020) موجها إلى اللجنة، جاء فيه: "نظراً لإنتهاء المدة المتاحة خلال أربعة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة بالأمر النيابي بتاريخ 2019/11/3 والمدد التعويضية الأخرى التي منحت لكم، ولمرور أكثر من عام على تشكيل اللجنة، نرجو إنهاء أعمال لجنتكم وتقديم تقريركم النهائي بخصوص ما انجز من أعمال ليتسنى لنا اخاذ الإجراءات بصدده".

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