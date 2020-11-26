بلد آسيوي آخر يقع في فخ الديون الصينية

2020/11/26 | 17:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت الصين قد أعلنت عن مشروع BRI أو "مبادرة الحزام والطريق"وفي 2013، والذي يهدف إلى مد النفوذ الصيني حول العالم، من خلال استثمارات في آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، تصل قيمتها إلى 8 تريليون دولار.

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