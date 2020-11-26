المتحدث باسم رئاسة الوزراء يستقيل من منصبه

2020/11/26 | 17:34 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلن اليوم الخميس (26 نوفمبر) المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي احمد ملا طلال عن استقالته من منصبه عبر تغريدة له على موقع التويتر بعد خمسة اشهر من استلامه للمنصب.وكشف ملا طلال تفاصيل استقالته كاتباً،“ ‏كانت مَهمّةً دقيقةً وحسّاسة، كلّفني بالتصدّي لها رجلٌ وطنيّ، صادقُ النوايا، يسعى إلى تحقيقِ مشروعٍ طَموحٍ …

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