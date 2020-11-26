حينما تذكرت الجلبي. - جعفر المظفر

2020/11/26 | 17:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جعفر_المظفر تذكرت السيدة (العاصي), التي ظهر أنها الزوجة الثانية لأحمد الجلبي أو الثالثة حينما صرحت بأن لديها ملفات فساد كان قد جمعها زوجها عن زعماء في الحكومة العراقية وإن ما قد تكشفه سوف يطيح برؤوس هؤلاء الفاسدين, فتساءلت أين ذهبت تلك السيدة ومن الذي أغراها بالسكوت, وكان من ضمن ما حسبت حينها أن السيدة أرادت من تصريحها ذاك حماية نفسها بعد مقتل الزوج فتصوَرَّت أن الفاعلين سوف يبقون على حياتها خوفا من الفضائح ......





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