الكاظمي والحداد يبحثان حل الإشكالات وزيادة التنسيق لمواجهة التحديات

2020/11/26 | 17:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

بحث رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، مع نائب رئيس مجلس النواب، بشير الحداد، السبل الكفيلة في حل العديد من الإشكالات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وزيادة آليات التنسيق بينهما لمعالجة التحديات التي يواجهها البلد في الوقت الراهن.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (26 تشرين الثاني 2020)، ان "رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل في مكتبه اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس النواب السيد بشير الحداد".

وأضاف البيان، انه "جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يؤدي إلى حل العديد من الإشكالات، ومعالجة التحديات التي يواجهها البلد في الوقت الراهن، وذلك عبر المزيد من آليات التنسيق المشترك بين السلطتين".

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