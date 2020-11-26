الموارد تعلن تسقيط المسار التصميمي لقناة نايف الاروائي في صلاح الدين

2020/11/26 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت مديرية الموارد المائية في صلاح الدين، الخميس، تسقيط المسار التصميمي للقناة الرئيسية لمشروع نايفة الاروائي.

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