الداخلية: ضبط كدس للعتاد في ناحية هبهب

2020/11/26 | 17:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، ضبط كدس للعتاد في ناحية هبهب التابعة لمحافظة ديالى.

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