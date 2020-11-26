2020/11/26 | 17:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مؤكدة عدم ابلاغها رسميا.. الخارجية تتابع مع الإمارات اجراء ايقاف منح السمات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مؤكدة عدم ابلاغها رسميا.. الخارجية تتابع مع الإمارات اجراء ايقاف منح السمات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).