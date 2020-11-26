شركة طيران أسترالية ستطلب إثبات تلقي لقاح كورونا قبل السفر على متنها

2020/11/26 | 17:39 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]أعلنت شركة الطيران الأسترالية "كانتاس" أنها ستطلب من المسافرين الدوليين في المستقبل إثبات حصولهم على لقاح كورونا، قبل السماح لهم بالطيران على متن رحلاتها.

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