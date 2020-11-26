محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً مع تراجع اليورو

2020/11/26 | 17:42 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع اليورو، وتزامناً مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

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