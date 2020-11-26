بالوثيقة.. الحداد يدعو لجنة التعديلات الدستورية لإنهاء أعمالها وتقديم تقريرها النهائي

2020/11/26 | 17:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه نائب رئيس مجلس النواب بشير خليل الحداد، اليوم الخميس، اللجنة المؤقتة للتعديلات الدستورية بإنهاء أعمالها وتقديم التقرير النهائي لما أنجز من مقترحات.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب ، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الحداد وجه بخطاب رسمي اللجنة المؤقتة لإقتراح التعديلات الدستورية إنهاء أعمال اللجنة نظراً لإنتهاء المدة المتاحة خلال أربعة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة بالأمر النيابي بتاريخ 2019/11/3 والمدد التعويضية الأخرى التي منحت للجنة ومرور أكثر من عام على تشكيلها”.

ودعا الحداد رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة للتعديلات الدستورية، “بتقديم تقرير نهائي بالتفصيل حول ما تم إنجازه من أعمال ونشاطات اللجنة طيلة الفترة السابقة وتدوين المقترحات لإتخاذ مايلزم من إجراءات بهذا الخصوص”.

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