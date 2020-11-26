افتتاح مكتب جوازات جمجمال

2020/11/26 | 17:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدينة جمجمال، اليوم الخميس، افتتاح مكتب لاصدار الجوازات في المدينة، فيما تم منح اول جوازين صادرين الى ابناء الشهداء والمؤنفلين.

مكتب الجوازات في قضاء جمجمال، تم افتتاحه من قبل ريبر أحمد وزير الداخلية في حكومة اقليم كوردستان وبحضور اللواء جتو صالح وكيل وزير الخارجية في الاقليم.

وخلال مراسيم الافتتاح تم منح أول جوازين صادرين من المكتب الى ابناء الشهداء والمؤنفلين في جمجمال، وهما كل من ( ژیار آسو شهاب و هفال غالب محمد).

PUKmedia خاص‌

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