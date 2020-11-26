الغزي: الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمحافظات التي عانت من التهميش

2020/11/26 | 17:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، اليوم الخميس، ان الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بالمحافظات التي عانت من التهميش.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)إن " الحكومة ، باشرت فور تسنمها مهامها، بإيلاء الأهمية الخاصة بالمحافظات المتضررة التي عانت من التهميش، وسوء الخدمات طيلة السنوات الماضية".

وأضاف، مدير مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء حيدر مجيد، خلال كلمة ألقاها نيابة عن الغزي، في احتفالية استحداث ناحية بني زيد في محافظة ذي قار، أن "الحكومة باشرت بإعادة طرح ودراسة ملفات محافظة ذي قار، من خلال عقد جلسة استثنائية لمجلس الوزراء، نتجت عنها قرارات لمتابعة المشاريع المتلكئة منذ سنوات، وبوقت قياسي وجهد استثنائي، افتتح الأسبوع الماضي جسر النصر، وسيتم افتتاح طريق آل بدير -الفجر ومشروع ماء الإصلاح والمستشفى التركي خلال الشهرين الحالي والمقبل، وستستمر خطة الإعمار لتشمل بقية المحافظات".

وأشار إلى أن "تحويل منطقة بني زيد إلى ناحية، ماهو إلا نتاج عمل دؤوب وجهد السنوات الماضية، لرفع الحيف عن هذه المنطقة، وتحسين الواقع المعيشي والاقتصادي لساكنيها".

وعبر محافظ ذي قار وشيخ عشائر بني زيد وأهالي الناحية، عن امتنانهم للدور الكبير الذي بذلته الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لاستحداث الناحية، ودعمها اللا محدود، مؤكدين على المضي قدماً، للنهوض بواقع الناحية وتحسين الواقع الخدمي فيها، بتكاتف جهود الجميع".

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