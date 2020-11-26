2020/11/26 | 17:55 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "طريق ومشروع ومستشفى".. ذي قار بصدد افتتاح ثلاثة مشاريع قريبا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/26 | 17:55.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("طريق ومشروع ومستشفى".. ذي قار بصدد افتتاح ثلاثة مشاريع قريبا) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("طريق ومشروع ومستشفى".. ذي قار بصدد افتتاح ثلاثة مشاريع قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).