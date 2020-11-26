2020/11/26 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار، النائب فلاح عبد الكريم الخفاجي، ان محافظة اربیل لوحدھا تأخذ حوالي 4 ملیارات دولار من خزينة الدولة كل عام، فیما اشار الى ان حصة محافظة البصرة لا تتجاوز الملیار دولار.وقال الخفاجي في مقابلة متلفزة، تابعتھا وكالة “المركز الخبري الوطني”: ان “حصة اقليم كردستان كانت 14 بالمائة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخفاجي : حصة أربیل لوحدھا 4 ملیارات دولار كل عام والبصرة ملیار فقط المركز الخبري الوطني.

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