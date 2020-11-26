سرقة 400 بطاقة تموينية من وكيل غذائية في الغزالية!

2020/11/26 | 18:01 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تفاجأ وكيل مواد غذائية غربي بغداد، باقتحام محله ليلة أمس دون سرقة أي مقتنيات ثمينة باستثناء مئات البطاقات التموينية!.



وقال مصدر محلي في منطقة الغزالية، لمراسل "ناس" في الكرخ، (26 تشرين الثاني، 2020) إن "مركزاً تابعاً لأحد وكلاء توزيع الحصة التموينية تم اقتحامه مساء أمس وتحطيم بوابته، ليتفاجأ الوكيل صباحاً بأن المقتحم سرق أكثر من 400 بطاقة تموينية كانت مودعة في المركز، ولاذ بالفرار".

المصدر قال إن "دورية من القوات الأمنية وصلت إلى مكان الحادث لتثبيت الواقعة والتحقيق في الحادثة الغريبة".

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