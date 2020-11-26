2020/11/26 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، الخميس، استقالته من منصبه بعد نحو 4 أشهر من توليه منصبه، عازيا السبب في ذلك إلى "فهمه المغاير" لفريق الحكومة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("كان فهمي مغايرا".. المتحدث باسم الحكومة العراقية يعلن استقالته) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("كان فهمي مغايرا".. المتحدث باسم الحكومة العراقية يعلن استقالته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).