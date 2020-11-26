2020/11/26 | 18:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور.. أسواق موصدة وحركة محدودة في أول يوم من الإغلاق الكلي بالقامشلي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/26 | 18:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور.. أسواق موصدة وحركة محدودة في أول يوم من الإغلاق الكلي بالقامشلي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور.. أسواق موصدة وحركة محدودة في أول يوم من الإغلاق الكلي بالقامشلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).