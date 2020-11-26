القبض على ٦٧ مطلوبا بقضايا مختلفة في بابل

2020/11/26 | 18:07 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : بابل} تمكنت قوة أمنية من شرطة بابل، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على ( ٦٧ ) مطلوبا بتهم وقضايا مختلفة في محافظة بابل.

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