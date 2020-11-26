ماكرون يثير بلبلة باعلانه دعم الرئيس الجزائري

2020/11/26 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باريس-(أ ف ب) – أشعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ببضع كلمات علاقة كان يسعى لتهدئتها مع الجزائر بدعمه الصريح لرئيس “شجاع”، فأجج بذلك المعارضة السياسية والاعلام الجزائري ضده.وصرح ماكرون لمجلة “جون أفريك” أنه سيبذل كل ما في وسعه “لمساعدة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون” الذي وصفه بأنه “شجاع” في الوقت الذي لا يزال […]

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