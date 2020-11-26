مقتل 19 مسلحاً موالياً لإيران في ضربات جوية في شرق سوريا 

2020/11/26 | 18:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – قتل 19 مسلحاً موالياً لإيران على الأقل الخميس في ضربات جوية استهدفت مواقعهم في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.ورجّح المرصد أن تكون “طائرات إسرائيلية” شنّت الغارات التي استهدفت إحدى المجموعات المسلحة غير السورية الموالية لإيران قرب مدينة البوكمال الحدودية مع العراق في أقصى […]

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