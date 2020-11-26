إزاحة الستار عن لوحة

2020/11/26 | 18:21 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ازيحت الستار اليوم الخميس 26/11/2020 عن لوحة "احبك كوية" العملاقة، بحضور قائممقام كوية ماموستا يوسف.

تم انجاز اللوحة من قبل منظمة باواجي لتسلق الجبال بالتعاون مع قائممقامية قضاء كوية وتم تثبيتها داخل حديقة (خوشکە فریشتە).





وتعتبر مساعدة القائممقامية لانجاز اللوحة بالضرورة اللازمة والجميلة للمدينة في اطار المشاريع الخدمية.

PUKmedia كاوه عبد الله

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