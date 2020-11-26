لجنة مراقبة البرنامج الحكومي ترد بخمس نقاط على مساعي بيع النفط بـ’المزايدات’

2020/11/26 | 18:21 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أبدت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، الخميس، رفضها الشديد مساعي بيع النف...

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