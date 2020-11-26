مرض الإيدز.. صحة بابل تعلن إجراءاتها المتبعة مع الوافدين الأجانب للمحافظة

2020/11/26 | 18:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بابل

أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الخميس، عن إجراءاتها المتبعة مع الوافدين الأجانب للمحافظة، بخصوص الفحوصات الخاصة بفيروس الإيدز.

وقال مدير إعلام صحة بابل، احمد الجبوري، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة الصحة ومن خلال مختبراتها الموجودة وفرق الرقابة المنتشرة في مداخل المحافظة وكذلك بتنسيق مع دوائر العمل ومع الشركات الأهلية والحكومية ودوائر الحكومة، جميعها أعدت خطة محكمة لفحص الوافدين الأجانب للمحافظة، للتأكد من إصابتهم أو عدمها بفيروس الإيدز".

وأضاف الجبوري، أن "فرق دائرة الصحة أجرت عشرات الفحوصات للوافدين الأجانب وغير العراقيين، وجميع تلك الفحوصات لعام 2020، لم تسجل اي اصابة".

وأشار الى ان "فحوصات دائرة الصحة معتمده في جميع الدوائر والشركات الحكومي والاهلية، ولا يمكن لاي شخص اجنبي وغير عراقي ان يدخل للمحافظة ويزاول اعماله او المهام الموكله له دون ان يتم اجراء عملية الفحص".

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