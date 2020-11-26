الغزي: الكاظمي شدد على ضرورة المضي بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر

2020/11/26 | 18:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

أكد الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي شدد على ضرورة المضي بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر.

وقال المتحدث باسم الأمانة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "أكثر من ١٧ ألف وثيقة رسمية تم تداولها بين الوزارات إلكترونياً منذ انطلاق برنامج الحكومة الإلكترونية".

ونقل مجيد عن الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي قوله: " نثمن دور وزارة الاتصالات في دعمها وإسنادها مشروع إدارة الوثائق الإلكتروني الوطني".

وتابع المتحدث باسم الأمانة أن " وفدا عراقيا سيزور القاهرة الشهر المقبل للمباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة في بغداد"

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