الدولار الأمريكي يتحول للارتفاع عالمياً مع تراجع اليورو

2020/11/26 | 18:26 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام سلة العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تراجع اليورو، وتزامناً مع عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة.

ويأتي تحول العملة الأمريكية للارتفاع مع تراجع اليورو وسط تزايد إصابات الوباء في أوروبا، خاصة في ألمانيا.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن الألمان سيواجهون قيودًا على الحياة العامة في المستقبل المنظور حيث تحاول البلاد قمع انتشار فيروس كورونا.

وكانت العملة الأمريكية تعرضت للضغط في التعاملات المبكرة بعد أن كشف محضر الاحتياطي الفيدرالي أن صناع السياسة النقدية ناقشوا احتمالية تعديل برنامج شراء الأصول في اجتماعهم الأخير، من أجل تقديم المزيد من الدعم للاقتصاد الأمريكي المتضرر من تداعيات كورونا.

وأظهرت بيانات اقتصادية بالأمس ارتفاع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع للأسبوع الثاني على التوالي، بينما كشفت بيانات أخرى عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 33.1 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، بعد انكماش قياسي في الربع السابق له.

وبحلول الساعة 2:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1898 دولار، بينما هبط بنسبة 0.1 بالمائة أمام الين الياباني عند 104.24 ين.

فيما ارتفعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها البريطانية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 1.3332 دولار، بينما لم تشهد أي تغيير أمام الفرنك السويسري لتسجل 0.9080 فرنك.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة عند مستوى 92.11.

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