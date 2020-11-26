الصحة تسجل أكثر من 2480 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/26 | 18:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة، الموقف الوبائي لفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، إنها "سجلت 2483 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 2322 مصابا للشفاء، قابلها وفاة 39 مصابًا بفيروس كورونا".

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