2020/11/26 | 18:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- كشف هيأة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس للأيام الثلاثة المقبلة ، فيما توقعت هطول امطار غزيرة في 6 محافظات ابتداءً من السبت.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير إعلام الأنواء عامر الجابري قوله : إن “يوم غد الجمعة سيكون هناك اندماج بين منخفض البحر المتوسط وبين منخفض جوي آخر من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية : امطار غزيرة ومتوسطة لمدة يومين ابتداءً من السبت المركز الخبري الوطني.

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