’لا ينبغي تجاهل الحقيقة’.. محامي مارادونا يعتزم التحقيق في أسباب وفاة الأسطورة

2020/11/26 | 18:32 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال ماتياس مورلا، محامي الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، الخميس، إنه سيطلب إجراء تحقيق كامل في ملابسات وفاة أسطورة كرة القدم، وانتقد ما قال إنه رد فعل بطيء من خدمة الطوارئ.



ونشر مورلا بيانا على حسابه في "تويتر"، جاء فيه "ما لا يمكن تفسيره هو أن يظل صديقي لمدة 12 ساعة دون أي اهتمام أو فحص من الموظفين المخصصين لهذا الغرض".

وأضاف أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول وهي حماقة جنائية"، مشيرا إلى أنه لا ينبغي "تجاهل الحقيقة، وأنه سيسعى إلى تحقيق كامل في الأمر".

وتوفي مارادونا (60 عاما) أمس الأربعاء، في منزله في تيغري شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، بعد إصابته بقصور حاد في القلب.

وكان لاعب كرة القدم السابق يعاني من مشاكل صحية مختلفة، وقبل أسابيع خضع لعملية جراحية بسبب تجمع دموي في المخ.

RT

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