نائب يدعو الحكومة للتعامل بالمثل مع قرار الامارات بشأن منع دخول العراقيين

2020/11/26 | 18:32 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

دعا عضو مجلس النواب حسين علي، الخميس، الحكومة العراقية للتعامل بالمثل مع قرار الامارات بشأن منع دخول العراقيين.

وقال علي لـ /المعلومة/، ان “قرار الامارات بعدم دخول العراقيين اراضيها ومنع منح الفيزا امر يؤسف عليه”، داعيا “الحكومة للتعامل بالمثل مع دولة الامارات”.

واضاف ان “الحكومة عليها ان تسلم السفير الاماراتي لدى بغداد مذكرة احتجاج على قرار بلاده الاخير”، مبينا ان “القرار مفاجئ وغير منطقي من الامارات تجاه العراقيين”.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجيّة، أحمد الصَحّاف، الخميس، أن العراق لم يبلغ رسميا بقرار الامارات بشأن دخول العراقيين اليها.

وكانت دولة الامارات قد قررت عدم منح الفيزا للمواطنين العراقيين مما ادى الى ردود افعال سلبية تجاه القرار الاخير.



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