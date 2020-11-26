2020/11/26 | 18:36 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اعلنت دائرة الطب العدلي في بغداد انه تم مطابقة فحوصات 104 رفات من ضحايا الإبادة الايزيدية في شنكال، وستتم اجراءات التسليم بتاريخ 2021/1/31 في محافظة نينوى / قضاء شنكال.وسيتم تسليمها الى ذويهم في مراسيم تشييع رسمية يحضرها شيوخ وممثلين من اللجنة التنسيقية الوطنية ودائرة الطب العدلي/ وزارة الصحة ودائرة المقابر …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطب العدلي يعلن موعد تسليم رفات ضحايا الإبادة الايزيدية في شنكال ) نشر أولاً على موقع (ايزيدي 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطب العدلي يعلن موعد تسليم رفات ضحايا الإبادة الايزيدية في شنكال ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايزيدي 24).