الصحة والبيئة النيابية تناقش ازالة المخلفات البيئية والملوثات الإشعاعيه والمفاعل النووي المزمع انشاءه

2020/11/26 | 18:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة الصحة والبيئة برئاسة د.قتيبة الجبوري وحضور أعضاء اللجنة يوم الخميس ٢٠٢٠/١١/٢٦ الوكيل الفني لوزارة الصحة لشؤون البيئة د.جاسم عبد العزيز الفلاحي و د.عقيل مريوش جاري المشرف على النشاط النووي في العراق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمناقشة المواضيع التي تخص الجانب البيئي وبالأخص موضوع تصفية النفايات المشعة بالعراق .

وجرى خلال الاستضافة التباحث حول اهم المشاكل التي تعيق عمل وزارة البيئة والية التعاون مع وزارة العلوم والتكنولوجيا في ازالة المخلفات البيئية والملوثات الإشعاعيه وموضوع المفاعل النووي المزمع انشاءه وتنظيم علاقة العراق مع المنظمات الدولية وتوفير كافة الإمكانات المادية والكوادر المتخصصة في هذا المجال

وفي ختام الاستضافة توجه النائب الجبوري بالشكر للسادة الحاضرين على حضورهم وإثراء اللجنة بالمعلومات المهمة المتعلقة بملف التلوث والاتفاق على عقد لقاء مشترك برعاية دولة رئيس الوزراء وحضور أعضاء اللجنة كافة ووفدا يمثل كلا من وزارة البيئة والعلوم والتكنولوجيا والصحة وكل المعنيين بهذا الملف لتسليط الضوء وازالة كافة المعوقات لتنفيذ هذا الملف الخطير وما يمثله من تاثير كبير على صحة المواطن العراقي .

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