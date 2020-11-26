الصحة النيابية تدرس شمول الأطباء البيطريين بالتوصيف الوظيفي

2020/11/26 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضافت لجنة الصحة والبيئة برئاسة النائب د.قتيبة الجبوري وحضور أعضاء اللجنة يوم الخميس ٢٠٢٠/١١/٢٦ وفدا من نقابة الأطباء البيطريين بالعراق برئاسة نقيب الأطباء البيطريين والوفد المرافق له في مقر اللجنة .

وجرى خلال الاستضافة التباحث حول اهم المطالب والمشاكل التي يعاني منها أعضاء النقابة التابعة لوزارة الصحة والتي من اهمها العدالة والمساواة بين الموظفين كافة وشمول الأطباء البيطريين بالتوصيف الوظيفي أسوة بالملاكات الصحية بالوزارة .

وقد اكد النائب الجبوري على دعم اللجنة واستعدادها الكامل في حل جميع المشاكل والمعوقات التي يعاني منها هذه الشريحة المهمة بالبلاد بالتعاون مع الجهات المعنية .

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