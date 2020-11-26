رسمياً.. افتتاح اول مكتب جوازات في جمجمال

2020/11/26 | 18:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شهدت مدينة جمجمال، الخميس، افتتاح مكتب لاصدار الجوازات في المدينة، فيما تم منح اول جوازين صادرين الى ابناء الشهداء والمؤنفلين.

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