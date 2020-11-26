هاف بوست عراقي :كتّاب وباحثون يدعمون ترشيح البزّاز لقيادة العراق

2020/11/26 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن – الزمان نقل موقع عراقي للاخبار والتحليلات عن كتّاب وباحثين عراقيين دعمهم لترشيح سعد البزاز لمنصب رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة العراقية في الفترة المقبلة لمواجهة ازمات البلد المتكررة.وقال موقع – هاف بوست عراقي – في تقرير جديد له ان كتّابا عدة اجمعوا على تأهيل سعد البزاز لمسؤولية قيادة العراق .ونقل […]

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