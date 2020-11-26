رئيس الوزراء الاثيوبي يأمر بشن الهجوم النهائي على سلطات تيغراي في ميكيلي

2020/11/26 | 18:39 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في اديس ابابا.© ا ف ب/AFP ادواردو سوتيراس اديس ابابا (أ ف ب) – أمر رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الخميس الجيش بشن هجوم نهائي ضد سلطات تيغراي المتمردة في ميكيلي عاصمة هذه المنطقة الشمالية المطالبة بالانفصال عن اثيوبيا، وذلك في ختام […]

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